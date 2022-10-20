Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственных владельцев которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отсрочка от платежей предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, сказано в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации.

В тексте закона говорится о том, что документ направлен на поддержку компаний, относящихся к малому и среднему предпринимательству (МСП), которые оформили кредиты или займы, включая ипотечные, до мобилизации их единственного участника-руководителя данного юридического лица.

Согласно закону, кредитные каникулы можно продлить на период нахождения призывника в госпиталях и других медицинских учреждениях в связи с ранением и болезнью, либо в случае признания мобилизованного «безвестно отсутствующим». Бизнесмены могут обратиться к кредитору за оформлением кредитных каникул до конца 2023 года, сопроводив письмо документами, подтверждающими мобилизацию.

В пояснительной записке говорится о том, что на данный момент в России 797 тысяч ООО — субъектов МСП, с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, который также выполняет функции единоличного исполнительного органа. Это порядка 35% зарегистрированных субъектов МСП-юрлиц. При этом задолженности по кредитам по состоянию на 1 сентября 2022 года были у 71,4 тысячи таких ООО, а их портфель кредитов составлял 1,18 триллиона рублей.

Данный закон также предусматривает приостановку исполнительных производств в отношении военнообязанных по их долгам. Кроме того, документ снимает запрет на открытие должником-мобилизованным, признанным банкротом, счетов в банках для получения выплат. Это позволит призывникам получать денежные выплаты за участие в СВО.

На граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, призванных на военную службу по мобилизации, не распространяются ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих» (ФЗ № 76), касающиеся занятия предпринимательской деятельностью, — сказано в тексте закона.

Помимо этого, закон предоставляет право мобилизованным предпринимателям, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, передать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации на Украине.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль начисление выплат для мобилизованных граждан. Он подчеркнул, что все средства должны поступать в полном объеме и без задержек. Глава правительства напомнил слова президента о том, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц.