Стало известно, кто будет контролировать выплаты мобилизованным Мишустин поручил Силуанову проконтролировать выплаты мобилизованным

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Антон Силуанов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль начисление выплат для мобилизованных граждан. Он подчеркнул, что все средства должны поступать в полном объеме и без задержек. Глава правительства напомнил слова президента о том, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц.

Глава государства четко определил, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц. Для всех — в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. И положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно. Антон Германович, возьмите этот вопрос уже сегодня под личный контроль, — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала систематизировать единовременные выплаты мобилизованным россиянам. По ее словам, нужно снять эту финансовую нагрузку с регионов. Кроме того, Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения, в частности бронежилетов, и поручила выяснить причины этого.

Россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, положены льготы и выплаты, в значительной степени совпадающие с мерами поддержки военнослужащих контрактников. В числе прочего это присвоение статуса «Ветеран боевых действий» и связанные с этим социальные льготы, рассказала ранее юрист Елена Кудерко.