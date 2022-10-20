Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пострелял из винтовки на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава страны сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова.

Путин прибыл вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу, чтобы пообщаться с мобилизованными. Президент проверил ход боевого слаживания подразделений и готовность личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Кроме того, глава страны посмотрел преодоление десантно-штурмовой полосы, а также упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Также Путин посетил стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы под руководством своих командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.

Во время визита на полигон Путин заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки, а также боевого слаживания в составе подразделений.