В Кремле оценили звучание российских песен на чемпионате мира Песков положительно отозвался об исполнении «Катюши» на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская культура по-прежнему является частью мировой культуры, передает РИА Новости. Так он прокомментировал исполнение песен «Катюша» и «Калинка» перед матчами чемпионата мира по футболу в Катаре.

России нет на ЧМ. Мы не участвует в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто ни хотел ее отменить, — заявил Песков.

Ранее организаторы чемпионата устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен «Калинка», «Катюша», что вызвало большой ажиотаж среди сербских болельщиков.

Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что все запреты на русскую культуру только подогревают к ней интерес во всем мире. Он добавил, что всеобщее внимание к теме «отмены» культуры России приковано только потому, что она активно тиражируется в средствах массовой информации.