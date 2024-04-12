В Кремле оценили готовность Украины к переговорам с Россией Песков: Кремль не чувствует готовности Украины к переговорам с Россией

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Дмитрий Песков

В Кремле не чувствуют готовности Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ситуация не изменилась и соответствующий запрет президента Украины Владимира Зеленского продолжает действовать.

Нет, не чувствуют, — отметил Песков, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле готовность другой стороны к переговорам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

При этом Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.

Лукашенко считает, что конференция в Швейцарии без участия Москвы и Минска приведет только к усилению эскалации. Такое предположение он высказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В швейцарской встрече будут участвовать до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Но Москва не будет участвовать в любом случае, добавил дипломат.