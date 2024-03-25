В Кремле обозначили позицию по усилению охраны ТЦ Песков: правоохранители изучат вопрос об усилении охраны ТЦ

Вопрос об усилении охраны торговых центров проанализируют правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Ранее об обсуждении с властями возможности размещения вооруженной охраны в ТЦ по всей стране заявили в Союзе торговых центров.

Это вопрос наших правоохранителей, которые, безусловно, будут анализировать ситуацию, — сказал Песков.

Глава Союза ТЦ Булат Шакиров ранее рассказал, что власти обсуждают с бизнесом возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. Он отметил, что в Москве работает около 500 ТЦ и в каждом около пяти-шести выходов, которые должен контролировать как минимум один человек с оружием. По мнению Шакирова, такой план является реалистичным, если привлечь к его реализации сотрудников ЧОП, Росгвардию и полицию. Однако пока неясно, есть ли на это ресурсы, признал он.

Главред RT Маргарита Симоньян считает, что у Росгвардии нет достаточных средств для того, чтобы ставить у каждого торгового центра сотрудников с автоматами. Однако, по ее мнению, у владельцев ТЦ вполне хватит средств. В связи с этим Симоньян предложила обязать их самим оплачивать эту услугу.