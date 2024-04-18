В Кремле не знают о задержании «российских шпионов» в Германии Песков сообщил, что не знает о задержании в ФРГ людей, связанных с работой на РФ

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

У Кремля нет данных о задержании в Германии людей, подозреваемых в работе на российские спецслужбы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание двух человек по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу Москвы. Задержанных прокуратура называет «германо-российскими гражданами».

Никак не могу [прокомментировать], не располагаю никакой информацией на этот счет, — сказал представитель Кремля.

О задержании «российских шпионов» ранее сообщил Spiegel. По данным издания, они следили за военными базами США в ФРГ, а также планировали осуществить теракты на военных транспортных маршрутах. Уточняется, что задержанными оказались 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии и 37-летний русский немец Александр Дж. В Генпрокуратуре Германии рассказали, что, по версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Дитеру С. вменяют попытку подрыва, поджога и шпионажа. В ведомстве считают, что мужчина контактировал с «человеком, связанным с российской спецслужбой», с октября 2023 года. Утверждается, что подозреваемый входил в одно из подразделений ДНР с декабря 2014 по сентябрь 2016 года. Другой задержанный начал ему помогать с марта 2024 года.