В Кремле не видят изменения позиций запада по энергетическому кризису Песков: в Кремле не видят изменения позиций Запада по энергетическому кризису

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не видят изменений в позиции западных стран по переговорам с Россией о наступающих холодах и энергетическом кризисе, пишет ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нет, не видят, — ответил он на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

Ранее некоторые европейские страны показали, что не готовы вводить эмбарго на газ из России. Стало известно, что Венгрия собирается в течение этого лета заключить сделку по дополнительной закупке 700 млн кубических метров российского газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Как отметил политик, по этому вопросу сейчас идут переговоры.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил: ситуация на Украине продемонстрировала, что санкции в отношении России действуют не так быстро, как того хотели бы в Евросоюзе. По его словам, обстановка уже показала невозможность введения эмбарго на газ из России.