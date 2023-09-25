«Мы следим»: Кремль оценил ситуацию в Косово Песков назвал ситуацию в Косово крайне непростой и потенциально опасной

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Дмитрий Песков

Ситуация с обострением в Косово крайне непростая и потенциально опасная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Кремль внимательно следит за развитием событий.

Она (ситуация. — NEWS.ru) крайне непростая. <...> Ситуация, действительно, весьма и весьма напряженная и потенциально опасная, мы очень внимательно за ней следим, — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле видят в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам. По словам Пескова, это «традиционная линия, несбалансированная».

Он не стал комментировать стрельбу на севере Косово и Метохии, так как не знает деталей. В то же время Песков уверен, что в отношении сербов «очень часто организуются разные провокации».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения, причин для убийства не было. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека, но эти данные пока не подтверждены. Кроме того, Вучич заявил, что власти Сербии не поддерживают убийство косовского полицейского, произошедшее ранее, но указал, что местные сербы были доведены до открытых столкновений «постоянным террором Приштины».

Также Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. По словам главы государства, это входит в обязанности сил Альянса, согласно резолюции 1244 СБ ООН