В КПРФ оценили идею депутата ЕР Драпеко «заканчивать» с демократией В пресс-службе КПРФ заявили, что в России нет демократии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко прокомментировал NEWS.ru слова депутата Госдумы от «Единой России» Елены Драпеко, которая заявила, что «пора заканчивать с толерантностью и демократией». Ющенко сообщил, что парламентарий «как минимум не разбирается в вопросе», поскольку в РФ демократии нет.

Как таковой демократии у нас нет в принципе. Но если говорить о Елене Григорьевне Драпеко и о ее заявлениях о необходимости «заканчивать с демократией», то она как минимум не разбирается в вопросе, который взялась комментировать, как максимум — не знает нашу форму общественного строя, — заявил Ющенко.

Ранее в беседе с NEWS.ru сенатор Александр Карелин заявил, что Драпеко «неуклюже» выразила свою мысль и осуждать ее за это не надо.

Ранее Ющенко в беседе с NEWS.ru сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе своей речи 30 сентября дал совершенно определенную и точную характеристику «американскому империализму». По его мнению, глава государства вскрыл «всю алчную и циничную политику» Запада. Представитель КПРФ добавил, что российский лидер также дал понять западным странам, что Россия будет защищать свои территории «до последнего».