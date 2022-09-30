«Характеристика американскому империализму»: в КПРФ поддержали слова Путина Глава пресс-службы КПРФ Ющенко: Путин вскрыл всю алчную и циничную политику Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru сообщил, что президент России Владимир Путин впервые дал совершенно определенную и точную характеристику «американскому империализму» в ходе своей речи 30 сентября. По мнению Ющенко, Путин вскрыл «всю алчную и циничную политику» Запада. Представитель КПРФ добавил, российский лидер также дал понять западным странам, что Россия будет защищать свои территории «до последнего».

Надо понимать, что из уст президента впервые прозвучала совершенно определенная и конкретная характеристика американского империализма в целом. И вскрыл всю его алчную и циничную политику. Также, это был однозначный «месседж» всему Западу, что мы тут навсегда и наших людей мы будем защищать до последнего. Также было очень приятно видеть всех глав республик в Георгиевском зале московского кремля. Не хватало только Захарченко, который к сожалению не дожил до этого исторического дня. В то же время продолжаются обстрелы этих территорий, а также продолжаются и террористические акты. Так что нам всем необходимо сплотиться в общем порыве, для скорейшего достижения всех поставленных перед нашей страной целей, — заявил Ющенко.

Ранее Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%