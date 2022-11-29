«Неуклюже выразилась»: сенатор высказался о заявлении Драпеко о демократии Сенатор Карелин призвал не реагировать бурно на высказывание депутата Драпеко о демократии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Высказывания депутата Госдумы Елены Драпеко о том, что в России «пора заканчивать с толерантностью и демократией», были сделаны из-за переизбытка эмоций, считает сенатор Александр Карелин. В беседе с NEWS.ru он заявил, что женщина «неуклюже» выразила свою мысль, и осуждать ее за это не надо.

Я думаю, что просто видимо от переизбытка, каких-то эмоций «просто неуклюже выразила свою мысль, только и всего» и не надо, на это так бурно реагировать, — сказал Карелин.

Накануне Драпеко высказалась, что «российское государство слишком толерантное и демократичное, поэтому граждане до сих пор могут свободно высказываться на любые темы». Она предложила покончить с этим.

Ранее депутат Курултая (Госсобрания) Башкирии Ильгам Галин призвал местных жителей не ждать субсидий от государства. Он заявил, что граждане привыкли к иждивенчеству, но деньги нужно зарабатывать. В связи с этим в Сети разгорелся скандал.

До этого Mash сообщал, что глава Тамани Краснодарского края Максим Хорошилов обзывал пользователей социальной сети «ВКонтакте» со своей фейковой страницы. Авторы публикации утверждают, что чиновник завел аккаунт под именем Иоанн Лучевников, однако привязал к ней свой реальный номер. Позднее эта страница была удалена.