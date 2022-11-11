Башкирский депутат назвал земляков иждивенцами и призвал не ждать субсидии

Фото: galinilgam/t.me

Ильгам Галин (в центре)

Депутат Курултая (Госсобрания) республики Башкирии Ильгам Галин призвал местных жителей не ждать субсидий от государства. В эфире передачи «Аспекты мнений» на YouTube он заявил, что граждане привыкли к иждивенчеству, но деньги нужно зарабатывать. В связи с этим в Сети разгорелся скандал.

Мы привыкли к иждивенчеству, ждем субсидий. Ждем, когда по 10 тысяч на Первое сентября раздадут, а вообще деньги надо зарабатывать, — сказал депутат.

Позднее корреспонденты UFA1.RU выяснили, что Галин и сам задолжал государству порядка 68 млн рублей. Он рассказал, что был поручителем на птицефабрике, но его имущество забрали. Он продолжает выплачивать деньги за собственность.

Я когда занимался предпринимательством, был поручителем на птицефабрике. По исполнительному листу я выплачиваю эту сумму. Я не отказываюсь. Это я везде указываю. У меня имущество забрали, от зарплаты плачу, — утверждает политик.

Сотрудник пресс-службы Курултая Башкирии в беседе с «Подъемом» рассказал, что этот вопрос властями республики не поднимался, а потому у правительства нет четкой позиции насчет высказываний Галина.

Ранее стало известно, что советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов заплатит пять тысяч рублей штрафа по делу о публичном оскорблении через Интернет. Он назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма». Советник также назвал жителей поколением «истеричек», которые живут в постоянной ущемлённости, и усомнился, что они вообще русские.

Агафонов резко отреагировал на то, что жители Красноярска раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Оскорбительный пост чиновник выложил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) и затем удалил, но его зафиксировали журналисты. В прокуратуру Октябрьского района города была направлена жалоба.