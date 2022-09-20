В Госдуме заверили, что всеобщей мобилизации не будет Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: всеобщей мобилизации не будет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Председатель комитета Государственной думы по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» Андрей Картаполов заявил «Парламентской газете», что всеобщей мобилизации в России не будет. По его словам, закон принимался не под конкретную спецоперацию, а на долгое время.

Всеобщей мобилизации не будет. <...> «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет, — заявил Картаполов.

При этом он допустил, что кое-где может быть введено военное положение.

Самый близкий аналог — режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях. На Ставрополье, например. Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить, — подытожил парламентарий.

Госдума 20 сентября одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт». Согласно тексту документа, в кодексе также изменится ряд пунктов: так, слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменятся на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Кроме того, ГД приняла закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство и добровольную сдачу в плен.