В ХАМАС пообещали освободить остающихся в Газе российских заложников Богданов: ХАМАС освободит россиян при условии прекращения огня в секторе Газа

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Руководство палестинского движения ХАМАС пообещало освободить россиян, которые остаются в заложниках на территории сектора Газа, приводит ТАСС слова спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. По его словам, радикалы пойдут на этот шаг при условии прекращения огня в анклаве.

У нас остались <...> два заложника из числа российских граждан. Мы эти вопросы ставили очень активно, энергично перед хамасовцами с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан, — обратил внимание дипломат.

Прекращение огня необходимо, чтобы передать граждан РФ Международному комитету Красного Креста, добавил Богданов. Москва надеется на скорое «затишье» в конфликте и последующее освобождение россиян, констатировал он.

Ранее стало известно, что родители Андрея Козлова, который был вызволен из плена палестинского движения ХАМАС в результате операции ЦАХАЛ в районе Нусейрата в секторе Газа, встретились с сыном в Израиле. Генеральное консульство еврейского государства в Санкт-Петербурге оказало им содействие.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов указал, что Москва продолжит целенаправленно добиваться освобождения всех заложников, которые в настоящий момент удерживаются в секторе Газа. В анклаве остались еще два россиянина, напомнил он.