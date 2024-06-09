Вызволенный из плена ХАМАС россиянин встретится с родителями в Израиле Родители освобожденного из плена ХАМАС россиянина Козлова вылетели в Израиль

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Родители россиянина Андрея Козлова, который был вызволен из плена палестинского движения ХАМАС в результате операции ЦАХАЛ в районе Нусейрата в секторе Газа, встретятся с сыном в Израиле, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля. По данным издания, генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге оказывает им содействие.

Родители освобожденного россиянина уже вылетели в Израиль из России. Ожидается, что они прибудут в Израиль утром 9 июня, после чего отправятся в медицинский центр «Шиба» в Тель-ха-Шомере, где сейчас находится их сын.

8 июня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об освобождении из плена ХАМАС четырех человек, среди которых значился россиянин Андрей Козлов. Заложников нашли в двух разных местах в центре Нусейрата. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр для обследования.

После этого стало известно, что Козлов встретился с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Россиянин, не сдерживая слез, поблагодарил израильского политика за его приказ о спасении пленных.

По данным Mash, Козлов во время атаки ХАМАС работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party. Когда бойцы ХАМАС ворвались на территорию, где проходило мероприятие, он спрятался с остальными людьми в металлических контейнерах в кустах. Последний раз, когда он выходил на связь, мужчина говорил, что вокруг много террористов и он не знает, как действовать дальше.