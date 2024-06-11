Россия намерена добиться освобождения всех заложников из Газы Посол Викторов: РФ продолжит добиваться возвращения всех заложников из Газы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

27-летний Андрей Козлов (в центре), один из четырех израильских заложников

Россия продолжит целенаправленно добиваться освобождения всех заложников, которые в настоящий момент удерживаются в секторе Газа, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов во время встречи с освобожденным российским гражданином Андреем Козловым и его семьей. На странице посольства в Telegram-канале отмечается, что в Газе остаются еще два гражданина РФ.

[Викторов] акцентировал, что Россия продолжит прилагать целенаправленные усилия для вызволения всех удерживаемых в секторе Газа лиц, включая двух граждан России, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что дипломат приветствовал освобождение Андрея Козлова. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Представители особенно отметили те моменты, что касаются обмена пленными и оказания помощи жителям региона.

До этого Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. Поэтапный план главы Белого дома поддержали 14 стран. При этом представители России воздержались от голосования. Резолюция повторяет предложение Израиля о перемирии в анклаве: на первом этапе стороны конфликта должны достичь полного прекращения огня, израильские военные обязаны покинуть населенные пункты в секторе Газа, а палестинское движение ХАМАС должно освободить удерживаемых заложников. Кроме того, в договоренность включен обмен арестованных граждан Палестины.