ХАМАС оценило резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа ХАМАС одобрило резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа

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Палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба организации. Представители особенно отметили те моменты, что касаются обмена пленными и оказания помощи жителям региона.

Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с братьями-посредниками для вступления в непрямые переговоры по реализации этих принципов, которые соответствуют требованиям нашего народа и нашему сопротивлению, — говорится в заявлении.

Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. Поэтапный план главы Белого дома поддержали 14 стран. При этом представители России воздержались от голосования. Резолюция повторяет предложение Израиля о перемирии в анклаве: на первом этапе стороны конфликта должны достичь полного прекращения огня, израильские военные обязаны покинуть населенные пункты в секторе Газа, а палестинское движение ХАМАС должно освободить удерживаемых заложников. Кроме того, в договоренность включен обмен арестованных граждан Палестины.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан страны, а после начала военной операции в анклаве жизни лишились свыше 34 тысяч палестинцев.