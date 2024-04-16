В Госдуму внесли проект о штрафах для пользователей электросамокатов В ГД внесен проект о штрафах до 30 тысяч рублей для водителей электросамокатов

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Законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами внесен в Госдуму, сообщил ТАСС один из авторов документа, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Так, штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования может составить до 30 тыс. рублей

Среди основных предложенных нами мер ответственности предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тысяч рублей, — сообщил он.

Он добавил, что за превышение скорости при использовании электросамоката или велосипеда могут оштрафовать в размере до пяти тысяч рублей. При этом эа езду на электросамокате одновременно нескольких человек можно лишиться до трех тысяч рублей. Попытка оставить место ДТП обойдется уже в пять тысяч рублей.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что после ДТП с самокатчиком пешеход имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию. По его словам, в случае получения телесных повреждений пострадавший должен вызвать скорую помощь, даже если травмы кажутся незначительными.

Депутат ГД Виталий Милонов назвал электросамокаты «посланниками из ада» и выразил мнение, что данный вид транспорта необходимо запретить. Он считает, что они должны остаться только в качестве экстремального вида спорта.