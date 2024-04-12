«Посланники из ада»: Милонов потребовал запретить электросамокаты в городах Милонов назвал электросамокаты «адскими» и потребовал запретить их в городах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нужно запретить пользоваться электросамокатами в черте городов, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, данный вид транспортных средств является «посланником из ада».

Нужно их запретить не только для детей. К сожалению, наибольшую опасность представляют взрослые на самокатах. Как правило, они передвигаются нетрезвые и сбивают людей на этих двухколесных посланниках из ада. Электросамокаты должны быть выведены из города и остаться в качестве экстремального вида спорта. И кататься на них только с тренером и в амуниции, — добавил Милонов.

Владельцы электросамокатов должны будут размещать наклейки самостоятельно. При этом QR-код может дополнительно выдаваться в форме электронного документа. Предполагается, что каждый учетный номер индивидуален.

Накануне юрист Илья Русяев рассказал, что после ДТП с самокатчиком пешеход имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию. По его словам, в случае получения телесных повреждений пострадавший должен вызвать скорую помощь, даже если травмы кажутся незначительными.

Ранее пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко рассказала, что электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин.