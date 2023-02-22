В Госдуму внесен законопроект о переходе новых регионов на московское время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект о переходе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на московский часовой пояс. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. При этом в пояснительной записке указано, что на данный момент в новых субъектах РФ фактически уже действует московское время. Инициатива предусматривает внесение поправок в федеральный закон «Об исчислении времени».

В связи с этим проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3), — говорится в пояснительной записке к документу.

Установление часовой зоны в границах новых субъектах не повлечет социально-экономических, финансовых или иных издержек, в том числе для бизнеса, указано в документе. Отмечается также, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также других международных договоров РФ.

О подготовке законопроекта в конце января сообщал Минпромторг.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что Минцифры займется созданием единого оператора мобильной связи для покрытия четырех новых регионов. Чернышенко подчеркнул, что задачей властей является обеспечение жителей этих территорий качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.