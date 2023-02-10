Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов Чернышенко: Минцифры поручено создать единого мобильного оператора для новых регионов РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи для четырех присоединенных регионов. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В настоящее время в этих субъектах федерации тарифы на связь находятся на уровне общероссийских.

Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов, — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что задачей правительства является обеспечение проживающих на этих территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов. В настоящий момент ведется мониторинг уровня связи, организован сбор информации от жителей.

В конце декабря 2022 года Минцифры сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжают свою работу операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», в ДНР функционирует «Республиканский оператор связи» (бренд «Феникс»), а в ЛНР — «Мобильные коммуникационные системы» (бренд «Лугаком»). В середине января 2023 года заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким заявил, что операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», предположительно, выйдут на рынок ДНР.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том. что Минпромторг изъял из программы грантов для локализации автомобильных компонентов 3 млрд рублей и направил эти средства на нужды новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Изъятая сумма составляет половину средств, изначально выделенных на программу локализации.

Также стало известно, что Минэкономразвития собирается строить курорты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, не дожидаясь окончания специальной военной операции на Украине. На совещании с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников заявил, что инвесторам, которые решат строить на новых территориях крупные отели категории три-четыре звезды, государство обещает субсидировать ставку по кредитам.

Кроме того, в Минпромторге объявили, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области перейдут на московское время. В ведомстве уточнили, что проект об изменениях в закон «Об исчислении времени» уже внесен в правительство.