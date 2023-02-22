В Минпросвещения рассказали о новшестве в законе о госязыке Минпросвещения: по закону о госязыке только новые акты будут отправлять на экспертизу

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Лингвистическая экспертиза нормативно-правовых актов в рамках закона «О государственном языке РФ» будет проводиться только при их изменении или внесении новых, сообщил статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. На пленарном заседании в Совете Федерации он подчеркнул, что документ призван работать «на будущее».

Законопроект работает на будущее, когда будут или изменяться нормативно-правовые акты, или же приниматься новые. Только в этих случаях будет проводиться лингвистическая экспертиза, — сказал Корнеев.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Отмечается, что исключения представляют только те термины, у которых нет аналогов в русском языке, и они содержатся в нормативных словарях.

Лингвист Максим Кронгауз заявил, что принятые поправки в закон о госязыке фактически предполагают тотальный контроль за публичной речью. По его словам, под действие нормативно-правового акта также подпадают и просторечные слова, и даже ошибки в произношении.