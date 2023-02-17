«Наказывать за все»: лингвист оценил новый закон о госязыке Лингвист Кронгауз счел закон о госязыке неосуществимым с новыми поправками

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Принятые поправки в закон о государственном языке фактически предполагают тотальный контроль за публичной речью, заявил NEWS.ru завлабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ Максим Кронгауз. По его словам, изменения, предполагающие недопустимость использования иностранных слов, по задумке авторов, призваны защитить русский язык от чрезмерного употребления заимствований. Но под закон также подпадают и просторечные слова, и даже ошибки в произношении, отметил лингвист. По оценке Кронгауза, пока этот закон представляется ему неосуществимым.

И как можно использовать только те слова, которые есть в словарях? Мне это непонятно. В фильмах и литературных произведениях могут использоваться просторечные и жаргонные слова, которые авторы специально вводят как характеристику персонажей. В рекламе тоже есть креативная составляющая, рекламщики часто придумывают слова. Я уж не говорю просто о разного рода ошибках в произношении, ударении, которые в принципе тоже подпадают под этот закон. Так что здесь можно наказывать за все, — пояснил эксперт.

Лингвист отметил, что пока непонятно и то, как будут наказывать в соответствии с этим законом. При этом многие из словарей были изданы еще в прошлом веке. И в них нет огромного количества слов, используемых сегодня.

Толковых словарей, отражающих современное состояние русского языка я не знаю, — констатировал Кронгауз.

Ранее Госдума приняла закон о госязыке во втором и третьем чтениях. Как указано в пояснительной записке к документу, среди нововведений предполагается введение таких понятий, как нормативные грамматики, словари и справочники.