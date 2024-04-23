В Госдуме объяснили отсутствие у россиян денег на ипотеку Депутат Арефьев: залитые деньгами банки обязаны обеспечить людей ипотекой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чистая прибыль российского банковского сектора в 3,5 трлн рублей при том, что у россиян нет денег на покупку жилья даже в ипотеку выглядит странно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Таким образом он прокомментировал исследование компании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру», согласно которому граждане РФ получают в два раза меньше среднего платежа по кредиту за квартиру — 60 тысяч рублей в месяц против 120 тысяч рублей в месяц.

В СССР выдавали жилье, лечили, учили бесплатно. Почему на этой же территории теперь зарплаты в два раза ниже платежей по ипотеке? Что изменилось? Недавно денег ни на что не хватало, а теперь — хватает, в том числе на новые заводы для импортозамещения. Изменилось одно — задницу собственную надо прикрыть. При этом банки получили чистую прибыль в 3,3 трлн рублей, а у бюджета дефицит в 3,5 трлн рублей. Почему люди не могут позволить себе ипотеку? — добавил Арефьев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку регионы с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.

До этого стало известно, что после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена до 12%. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Сейчас ведомство обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.