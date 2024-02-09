В Госдуме заступились за живущую в России семью Сырского Депутат Журавлев: живущая в РФ семья Сырского не должна отвечать за его деяния

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Александр Сырский

Наказывать живущих в России родителей главкома ВСУ Александра Сырского за его деяния станет действием, подобным тому, как поступают враги Москвы, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что Киев не жалеет ни женщин, ни детей.

Понятно, что Сырский, родившийся и учившийся в России, — это Иуда, предавший всех и вся, служащий людоедам и головорезам, ненавидящим нашу страну. Но наказывать за это его престарелых родителей — это все равно что поступать как наши враги, которые не жалеют ни женщин, ни детей, — заявил Журавлев.

Он отметил, что все желающие «кого-то наказать» могут проследовать в окопы. Это хорошая возможность противостоять Вооруженным силам Украины так, чтобы это заметили, в том числе и главком ВСУ. Журавлев добавил, что месть пожилым людям выходит за рамки кодекса чести русского солдата.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. Как стало известно каналу, отец Сырского — экс-полковник ВС России в отставке. Readovka отмечает, что до начала спецоперации родственники военного активно публиковали в соцсетях патриотические материалы, а впоследствии украинский генерал разорвал связи с близкими.

В то же время владимирские краеведы пришли к выводу, что сведения о рождении Сырского в селе Новинки Киржачского района Владимирской области не соответствуют действительности. Они уточнили, что в этом муниципалитете отсутствует село с таким названием, есть только одноименная деревня. Также в краеведческой справке Киржачского историко-родословного общества сказано, что в указанной деревне «никогда не проживали семьи с такой фамилией».