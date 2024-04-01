В Госдуме назвали условие признания Киевом причастности к терактам в России Журавлев: власти Украины признают причастность к терактам только после трибунала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Убедить украинское руководство признать свою вину в организации терактов может только трибунал, который обязательно состоится после окончания СВО, таким мнением поделился с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он уточнил, что Россия может потребовать от Украины арестовать в причастных к терактам на территории РФ, однако эта просьба ни к чему не приведет.

Мы, конечно, можем потребовать арестовать и Зеленского, что было бы гораздо правильнее. Абсолютно бесполезное занятие требовать арестов государственных лиц от самой Украины, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в настоящее время дипломатические процедуры едва эффективны, поскольку «когда говорят пушки, дипломаты молчат».

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что к террористическому акту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» однозначно причастна Украина. Так он ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались, кто виноват в произошедшем — Киев или ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В конце марта Россия передала Украине ноту с требованиями по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма по налаженному каналу через Минск. В запросе указано про неоднократные случаи атак, следы которых ведут на Украину, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» и убийство журналистки Дарьи Дугиной.