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21 июля 2025 в 17:21

В Госдуме поднимут вопрос доступности ж/д билетов для россиян

Депутат Прокофьев: Госдума намерена обсудить проблемы с доступностью ж/д билетов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Государственная дума намерена обсудить проблему с доступностью железнодорожных билетов, заявил член комитета палаты по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. По его словам, которые передает NEWS.ru, трудности вызваны как недостаточным количеством мест, так и недостаточным регулированием.

Что касается летнего сезона, отдельно на рабочей группе этот вопрос обсуждался перед стартом. Вообще общий объем летних перевозок РЖД стоит перевезти 56 млн пассажиров. И это рост, пускай небольшой, но рост есть, к прошлому году [он составляет] 0,6%. <…> Но проблема доступности, она сохраняется, это не только наличие мест, <…> но регулируется только 57% мест. То есть это плацкартные места, сидячие и так далее. <…> Это динамическое ценообразование. Это вопрос, который мы будем обсуждать, потому что действительно эта проблема существует, — сказал Прокофьев.

Депутат добавил, что есть инструменты, которые помогают в решении проблемы, например, лист ожидания. Если мест нет, гражданин может оставить заявку и получить билет потом, пояснил он.

Ранее в РЖД сообщили, что более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресс» идут с задержками из-за падения обломков беспилотников на станции Каменоломни в Ростовской области. В компании отметили, что сотрудники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских составов.

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