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01 августа 2025 в 13:51

В Госдуме вступились за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе

Журова: критика за нейтральный статус лишит Россию талантливых спортсменов

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Критика спортсменов, выступающих на соревнованиях в нейтральном статусе, может лишить Россию многих талантливых атлетов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что решение выступать без национальной символики остается личным выбором каждого спортсмена, а давление со стороны общества только усугубит ситуацию.

Спортсмены из РФ сами принимают решение, выступать им в нейтральном статусе или нет. Я любыми победами спортсменов восхищаюсь. Понятно, что хочется с флагом, гимном, но такая ситуация. Если мы хотим потерять весь спорт высших достижений, чтобы у нас его никогда больше не было, не было побед, то можно дальше критиковать спортсменов. Негативно обычно высказываются люди, которые не знают систему подготовки, не знают, насколько могут быть необратимыми эти процессы восстановления в международном спорте уже в новых реалиях, — высказалась Журова.

Она отметила, что в истории России уже были периоды, когда атлеты выступали без национальных флагов, но их победы все равно оставались в памяти народа. Депутат призвала не демонизировать нынешних спортсменов, так как их успехи на международной арене по-прежнему являются достижениями страны.

В истории РФ были моменты, когда мы не под российским флагом выступали. И тоже наши спортсмены тогда считались полноценными олимпийскими чемпионами. Если сейчас к спортсменам относиться пренебрежительно, они подумают, что их здесь не любят, не уважают, они здесь никому не нужны. Какие могут быть к ним потом претензии, что они куда-то поехали, если мы к ним относимся так, что они предатели, что они не имели права, зачем нам эти медали? Они же в душе выигрывают для России, они ж не для Запада выигрывают, — резюмировала Журова.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что российских спортсменов, выступающих и побеждающих на международных соревнованиях под нейтральным флагом, не стоит чествовать, так как это можно расценивать как победу над РФ. Он сказал, что атлеты, полностью прогнувшись под западный диктат, а также выбрав «западную дудку», пытаются выдать позор за достижение.

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