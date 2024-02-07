В Госдуме встали на защиту продовольственного рынка от иностранных компаний Вице-спикер ГД Чернышов предложил закрыть иностранцам рынок продовольствия РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нужен закон, вводящий ограничения для компаний в сфере продовольственной безопасности, аналогичный тому, что действует в отношении СМИ, заявил NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Речь о законе, который ограничивает участие иностранных государств в праве выступать учредителем средства массовой информации. По мнению Чернышова, аналогичные нормы для продовольственного рынка позволят защитить его от влияния извне.

Поэтому нам нужен закон, вводящий ограничения для компаний в чувствительных отраслях экономики, прежде всего в сфере производства продуктов питания, аналогичный тому, что действует, например, в отношении СМИ. <...> Вот также и российский продовольственный рынок должен быть защищен от влияния извне, — сказал вице-спикер.

Свое предложение он объяснил тем, что на российском рынке представлены компании, которые спровоцировали акции протеста во Франции из-за того, что там снизили закупочные цены на фермерскую продукцию. Есть и другие интернациональные корпорации, которые оказывают влияние на рынок. Он не исключил, что при определенных обстоятельствах западные правительства могут намеренно использовать их влияние на рынок, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Бунты фермеров в Европе — это важный политический сигнал. Продуктовая безопасность была и остается ключевой заботой государства, потому что любая дестабилизация рынка продовольствия тут же провоцирует массовое недовольство в обществе, — объясняет он.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Франции выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства. По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров, объявив планы об ускоренном принятии соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Он убежден в необходимости «уничтожить» ЕС до того, как организация «разрушит» его страну.