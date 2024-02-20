В Госдуме рассказали об усилении активности НАТО у границ России Картаполов: к границам РФ переброшены значительные силы США

Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press

К границам России переброшены значительные силы НАТО, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, при этом Запад продолжает снабжать Киев современными системами вооружения.

Запад продолжает снабжать Украину современными системами вооружения: высокомобильными системами залпового огня, дальнобойными ракетными комплексами. Резко выросла активность блока НАТО. К нашим границам переброшены значительные силы США и их союзников, — заявил Картаполов.

До этого стало известно, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне. Тенденции возникли на фоне растущей неуверенности в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. Изменения в этом вопросе могут последовать в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 32 тысяч военных НАТО размещены около границ России и республики. По его словам, аппетиты и активность западных стран будут только нарастать. Это более одной тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов.