В Госдуме рассказали о возможном полном запрете вейпов в России Депутат Леонов: скоро может быть реализован полный запрет вейпов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России могут полностью запретить вейпы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, в стране уже планируется запрет жидкости для электронных сигарет с пищевыми добавками и ароматизаторами.

Мы уже неоднократно говорили, что призываем полностью запретить вейпы в стране. Что касается данной инициативы, это не инициатива правительства, правительство лишь готовит нормативный акт, который был основан на принятом год назад закон относительно ограничения продажи вейпов, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что есть перспективы полного запрета электронных сигарет, однако для этого должно быть политическое решение.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ разработал проект распоряжения правительства о запрете жидкостей для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Уточняется, что данная инициатива поспособствует снижению потребления никотиносодержащей продукции среди населения, в особенности среди молодежи. После принятия документа в продажу будут поступать лишь жидкости для электронных сигарет, содержащие никотин, дистилированный глицерин и пропиленгликоль.