В Госдуме рассказали о роли русской литературы в борьбе с наркоманией Депутат Толмачев: в русской литературе были показаны последствия наркомании

В русской литературе показано, к чему приводит наркомания, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, произведения осуждали, а не пропагандировали эту зависимость.

Поэтому у этих произведений есть нравственная и педагогическая сверхзадача, цель — показать, чем все заканчивается. И это совершенно противоположные пропаганде намерения, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что многие произведения русской литературы содержат сцены с упоминанием наркотиков, табака и алкоголя, однако авторы не продвигали такого рода зависимости. Наоборот, на впечатляющих и пугающих примерах показывали, к чему они могут привести.

Бессмысленно вырезать такие эпизоды из литературы, поскольку подрастающее поколение все равно узнает о вредных привычках, но из других источников, добавил Толмачев. Важно не само упоминание этих привычек, а их трактовка и выводы, заключил депутат.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предусматривающие в том числе штрафы на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. В случае принятия закон вступит в силу уже 1 сентября 2024 года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.