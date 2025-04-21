В Госдуме рассказали, за что уважали папу римского Депутат Журова: папу римского уважали за скромность и определенный аскетизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Папу римского Франциска уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с РИА Новости она отметила, что для многих европейцев и жителей Латинской Америки, откуда он родом, он был очень важной фигурой.

Для многих европейцев, для Латинской Америки в том числе он был очень важной фигурой, и его уважали. За как раз скромность, за определенный аскетизм, — сказала Журова.

Она также добавила, что позиция понтифика по Украине была непростой. Депутат выразила мнение, что он не мог реагировать так остро на украинский конфликт из-за возраста и самочувствия. Она также не исключила, что его могли беречь от какой-либо лишней информации.

Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Он скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт на Украине. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.