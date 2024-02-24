В Госдуме раскрыли, кем лидеры ЕС считают украинцев на самом деле Журавлев: украинцы стали понимать, что они являются заложниками игры Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные политики ездят в Киев как в зоопарк — с целью посмотреть на вымирающий вид украинцев, которых они сами довели до такого состояния, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинское руководство по-прежнему полно решимости избавиться от собственного народа. При этом депутат отметил, что народ Украины уже начинает понимать, что он становится заложником чужой игры.

Западные политики ездят в Киев как в зоопарк — посмотреть на вымирающий вид. <...> Сложно ведь даже себе представить, чтобы какая-то иная страна кроме Украины вдруг повелась на нелепые уговоры и посулы Запада и пустилась в самоубийственное противостояние с Россией, — считает Журавлев.

Ранее японская телекомпания NHK провела исследование, которое показало, что число украинцев, выступающих за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два раза, при этом сторонников продолжения боевых действий стало меньше. В феврале 2023 года только 12% украинцев одобряли идею переговоров Москвы и Киева, на сегодняшний день их доля возросла до 24%.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов ранее выразил мнение, что звучащие иногда на Западе призывы возобновить переговоры с Россией по украинскому конфликту являются уловками, рассчитанными на то, чтобы дать Киеву передышку.