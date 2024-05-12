В Госдуме раскрыли, как Старовойт изменит российский транспорт Депутат Толмачев: Старовойт планирует обновить городской транспорт на 85%

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Роман Старовойт

Кандидат на пост министра транспорта Роман Старовойт, который в настоящий момент находится в должности губернатора Курской области в случае назначения планирует увеличить до 85% долю городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Старовойт — опытный управленец, который инициировал в Курской области реформу городского транспорта.

Среди планов <...> : увеличение до 85% доли городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного; дополнительная поставка 40 тысяч российских автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов в регионы; до 85% — прирост автодорог федерального назначения и в крупнейших городских агломерациях, — заявил парламентарий.

Кроме того, продолжил Толмачев, Старовойт уделит внимание проблеме смертности на дорогах, целью станет снижение этих показателей в полтора раза. Также при нем должно завершиться строительство не менее 50 автомобильных обходов городов. В авиапарках перевозчиков также будет размещено не менее 50% самолетов российских производителей.

И для ценителей путешествий поездом тоже <...> — повысится пропускная способность железных дорог. Организуем «бесшовные маршруты» для развития транспортного коридора «Север — Юг», а время досмотра грузовиков на границе сократится до 10 минут, — добавил он.

Толмачев напомнил, что в новом правительстве также появится должность профильного вице-премьера по транспорту, кандидатом на которую является экс-глава Минтранса Виталий Савельев. По словам депутата, создание такой должности «подчеркивает приоритет темы».

Ранее политолог Владимир Слатинов предположил, что Старовойта может сменить на посту его первый заместитель Алексей Смирнов. По его словам, Смирнов активно сотрудничает с силовыми структурами по вопросу ликвидации последствий атак ВСУ на регион.