Стало известно, кто может сменить Старовойта на посту главы Курской области Политолог Слатинов: Старовойта может сменить его первый заместитель Смирнов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Старовойт

Губернатора Курской области Романа Старовойта может сменить на посту его первый заместитель Алексей Смирнов, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Слатинов. По его словам, Смирнов активно сотрудничает с силовыми структурами по вопросу ликвидации последствий атак ВСУ на регион.

Скорее всего, это будет выпускник «Школы губернаторов», пул составляет более 300 человек, Старовойт тоже ее окончил. <...> Эти курсы недавно окончил первым заместитель Старовойта и председатель правительства Курской области Алексей Смирнов. Но дело в том, что мы достаточно близки к зоне СВО, этот фактор очень сильно влияет, не думал, что Старовойт может уехать. Но именно Смирнов активно сотрудничает с силовыми структурами в плане ликвидации последствий обстрелов ВСУ, как и Старовойт. Надо поддерживать устойчивость и стабильность, а Смирнов в этом плане важная персона, — объяснил собеседник.

Он добавил, что еще одним претендентом на должность может стать Александр Бирюков, сын Петра Бирюкова, отвечающего за московское ЖКХ. Также Бирюков-старший много контактирует с властями Курской области, отметил политолог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина может занять Денис Мантуров. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.

На пост министра транспорта Мишустин предложил кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта. Также глава правительства предложил оставить Антона Силуанова на должности министра финансов, а Максима Решетникова — главы Минэкономразвития.