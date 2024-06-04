В Госдуме раскрыли, как производители обманывают покупателей Депутат Чернышов: в московских магазинах растет шринкфляция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских магазинах заметен рост шринкфляции, пишет Lenta.ru со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Шринкфляция — это снижение количества или объема товара при сохранении отпускной стоимости. По данным издания, в целом процент такой продукции остался на том же уровне, что и в 2023 году, однако были найдены новые хитрости, которыми пользуются производители. Уточняется, что команда депутата провела анонимный обход сетевых магазинов столицы.

В частности, в ассортименте молочной продукции, в том числе в упаковках молока и кефира, появилась тара объемом 800–830 мл. Бутыли и коробки-тетрапак внешне практически не отличаются от литровых, — объяснили в пресс-службе Чернышова.

По словам депутата, процессу шринкфляции также подверглись квас, минеральная вода и соки. По результатам проверки магазинов выяснилось, что появились новые уловки производителей, например, они стали указывать объем тары крупным и мелким шрифтом. Так, в бутылке 0,5 л может быть только 0,4 л самого напитка.

Шринкфляция в российских магазинах проявляется не только в уменьшении количества или объема товара, но и в снижении его качества. Так, за неполный год в составе шоколада некоторых марок на 1–2 процента увеличилось содержание растительного жира, — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что производителям некоторых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема. Разрешены будут только стандартные объемы с округлениями.