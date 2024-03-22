В Госдуме раскрыли интересный факт о мощном ударе по Украине Депутат Журавлев: ВС России могут начать наступление после удара по Харькову

Фото: МО РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что сообщения об ударах по военной и энергетической инфраструктуре ВСУ утром 22 марта могут свидетельствовать о вероятном скором наступлении ВС России. Парламентарий не исключил, что ВСУ давно испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, интересный факт состоит в том, что впервые за долгое время в результате боевых действий почти весь Харьков остался без интернета.

Удары по военной инфраструктуре Украины и не прекращались. Можно отметить интересный факт — впервые нанесены такие удары по Харькову, после которых весь город остался без интернета. Это может быть показателем прощупывания почвы для будущего наступления. Необходимо продолжить уничтожение оборонных заводов и фабрик Украины, пока вовсе не лишим ВСУ боеприпасов. Их недостаток, поверьте, уже и так ощущается на ЛБС, — считает Журавлев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».