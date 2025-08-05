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05 августа 2025 в 10:30

В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя в жилых дворах по всей России

Милонов призвал запретить продажу алкоголя во дворах по примеру Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во дворах по всей России следует запретить продажу алкоголя, взяв за пример инициативу Подмосковья, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что Москва и Московская область традиционно выступают новаторами в таких вопросах и их опыт может быть полезен для других регионов.

Эта инициатива [запретить продавать алкоголь во дворах жилых домов] должна быть масштабирована на всю страну. Москва и Подмосковье, как обычно, берут на себя роль новатора, и, возможно, даже произойдет некая апробация этой инициативы с возможными корректировками, связанными с правоприменительной практикой. Поэтому хочется поблагодарить власти Подмосковья за этот очень ответственный шаг. И с нетерпением будем наблюдать за реализацией этой инициативы в Подмосковье. Я считаю, что в случае положительной динамики обязательно это должно быть введено по всей стране, — высказался Милонов.

Ранее спикер парламента Московской области Игорь Брынцалов заявил, что продавать алкоголь во дворах жилых домов в Подмосковье запретят с 1 сентября. По его словам, такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии. Он уточнил, что получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от края дороги.

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Россия
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