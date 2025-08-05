В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя в жилых дворах по всей России

Во дворах по всей России следует запретить продажу алкоголя, взяв за пример инициативу Подмосковья, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что Москва и Московская область традиционно выступают новаторами в таких вопросах и их опыт может быть полезен для других регионов.

Эта инициатива [запретить продавать алкоголь во дворах жилых домов] должна быть масштабирована на всю страну. Москва и Подмосковье, как обычно, берут на себя роль новатора, и, возможно, даже произойдет некая апробация этой инициативы с возможными корректировками, связанными с правоприменительной практикой. Поэтому хочется поблагодарить власти Подмосковья за этот очень ответственный шаг. И с нетерпением будем наблюдать за реализацией этой инициативы в Подмосковье. Я считаю, что в случае положительной динамики обязательно это должно быть введено по всей стране, — высказался Милонов.

Ранее спикер парламента Московской области Игорь Брынцалов заявил, что продавать алкоголь во дворах жилых домов в Подмосковье запретят с 1 сентября. По его словам, такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии. Он уточнил, что получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от края дороги.