В Госдуме призвали заблокировать новый проект с Галкиным еще до старта Депутат ГД Гусев призвал СК проверить «антироссийский медиапроект» с Галкиным и Монеточкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в Следственный комитет с просьбой проверить и заблокировать новый медиапроект Votvot с участием «бежавших из России иноагентов», передает «Российская газета». Речь идет об инициативе «Радио Свободы» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), в которой должны принять участие артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и другие известные личности, критиковавшие военную операцию на Украине.

Заблокированный в России иноагент «Радио свобода» приготовил к выходу новый антироссийский медиапроект — Votvot. Для прикрытия американские пропагандисты пригласили наших бывших звезд, выступивших против СВО. За «бочку варенья и корзину печенья» современные плохиши призваны американцами сеять в эфире и социальных сетях ложь и обман, — заявил депутат.

Старт проекта запланирован на 25 апреля. По словам Гусева, он не питает иллюзий относительного того, что это будет за контент и для чего в его создание вкладываются власти США. Парламентарий заявил о недопустимости распространения информации подрывного и провокационного характера.

В своем обращении Гусев призвал СК принять превентивные меры и заблокировать возможность трансляций проекта в России еще до начала работы. Депутат обратил внимание, что приложение указанной стриминговой платформы уже доступно для скачивания в магазине Google Play.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, уже обратившийся в компетентные органы с просьбой проверить Валерия Меладзе, Кристину Орбакайте и Лию Ахеджакову на предмет связей с Украиной, предложил запретить Галкину въезд в Россию. Бородин также предложил лишить его всего оставшегося имущества.