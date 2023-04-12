«Все отобрать»: антикоррупционер призвал запретить Галкину въезд в Россию Глава ФПБК Бородин: у Галкина нужно «все отобрать» и запретить ему въезд в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru призвал запретить въезд в Россию юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и «все отобрать». Собеседник отметил, что и комика, и его жену — певицу Аллу Пугачеву — необходимо проверить на предмет неуплаты налогов.

Галкина предлагаю больше не пускать в Россию, потому что он уже, в принципе, убежал. Все у него отобрать здесь и отдать в пользу государства. Запретить ему въезд. Хотя у нас выйдет законопроект: тем, кто убежал во время СВО, депутаты ГД хотят запретить въезд. И, кстати, [проверить] на неуплату налогов, посмотреть на финансово-хозяйственную деятельность. Вы же видите, сейчас на блогеров возбуждают уголовные дела по факту неуплаты налогов, думаю, что Алла Борисовна и Галкин тоже в свое время баловались, — добавил Бородин.

По его словам, Пугачева и Галкин могут тратить часть заработанных в России и Европе денег на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник не исключил публичных извинений перед артистами, если «это все не докажут». Бородин также допустил, что покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Общественники ранее обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.