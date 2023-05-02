В Госдуме призвали создать проект по борьбе с одиночеством Вице-спикер ГД Даванков предложил создать проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил создать в России проект по борьбе с одиночеством, сообщает РИА новости. Таким образом парламентарий отреагировал на уход из РФ сервиса знакомств Tinder.

Уход «Тиндера» — небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством, — цитирует агентство парламентария.

Даванков, сославшись на результаты соцопросов, добавил, что в России около 60 млн человек чувствуют себя одинокими, каждая десятая женщина никогда не состояла в браке. По его мнению, именно в этом кроются проблемы с демографической ситуацией в стране.

С Даванковым согласился его коллега Борис Чернышов. Он отметил, что особенно одиночество «свирепствует» в Москве. По его словам, функцию Tinder в рамках импортозамещения могут взять на себя дискотеки, проводимые ЛДПР.

Американская компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, окончательно уйдет из России к 30 июня. Доступ к услугам брендов компании будет ограничен для россиян.