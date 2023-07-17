В Госдуме призвали создать альтернативу автомобильному туризму в Крыму Депутат ГД Волоцков призвал создать альтернативу автомобильному туризму в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Крымском полуострове нужно создать альтернативу автомобильному туризму, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. По его словам, на этом направлении стоит увеличить число железнодорожных составов.

Нужно провести работу с РЖД по увеличению числа железнодорожных составов на этом направлении. Одновременно с этим повысится доступность данного направления для российских семей, — отметил парламентарий.

Волоцков уточнил, что несмотря на террористические атаки украинских спецслужб, власти продолжают наблюдать стабильный туристический поток на Крымский полуостров. Из-за отсутствия авиасообщения многие граждане стали выбирать для отдыха города-курорты Краснодарского края.

Тысячи российских семей продолжают год от года путешествовать в Крым на любимые курорты, в санатории и просто красивые памятные места с помощью автомобильного сообщения. Люди любят Крым и, несмотря на сложности, выбирают курорты полуострова за уникальный климат, чистые и красивые пляжи, лояльные цены на услуги, — рассказал депутат.

Ранее вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в РСТ не зафиксировали массового оттока туристов после подрыва Крымского моста. Такой вывод он сделал из-за отсутствия отмены бронирований отелей туристами.

В Совфеде заявили о полной безопасности сухопутного коридора в Крым. Сенатор от Крымской республики Ольга Ковитиди подчеркнула, что панические настроения отдыхающих в Крыму туристов на фоне теракта на мосту в нынешней ситуации недопустимы, существует несколько абсолютно безопасных вариантов, как покинуть полуостров.