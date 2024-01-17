В Госдуме призвали повысить тарифы ЖКХ на фоне прорывов труб Депутат Гурулев призвал повысить тарифы ЖКХ на 15% из-за коммунальных аварий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо повысить тарифы ЖКХ для решения проблемы коммунальных аварий, считает депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Как написал парламентарий в Telegram-канале, в Забайкалье придется увеличить стоимость жилищно-коммунальных услуг минимум на 15%.

С политической точки зрения, наверное, действительно, тариф не надо повышать, чтобы население не ругалось. Но экономическую составляющую никто не отменял, тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. К сожалению, этого не происходило в последние годы, поэтому сегодня придется в Забайкалье повышать сразу минимум на 15%, ситуация такая, что деваться некуда, — высказался Гурулев.

Как пояснил депутат, тариф состоит из двух частей: из той, которую платит население, и из той, что платят региональные власти. По его словам, главы некоторых субъектов не хотят увеличивать тарифы на ЖКХ, поскольку в бюджете нет дополнительных средств на выпадающие расходы. Однако по-другому ситуацию с увеличившимся количеством коммунальных аварий не решить, считает Гурулев.

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская ранее заявила, что в большом количестве аварий на теплосетях в России этой зимой виноваты власти всех уровней. По ее мнению, в стране необходимо провести модернизацию коммунальной инфраструктуры, но это потребует больших затрат.

Повышение тарифов не поможет решить проблемы ЖКХ, уверен финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, на фоне СВО и ускорения инфляции россияне оказались в тяжелой экономической ситуации. Эксперт предложил провести аудит или создать отдельное министерство, которое бы работало над решением данных проблем.