Экономист раскритиковал идею повысить тарифы ЖКХ из-за коммунальных аварий Экономист Разуваев предложил провести аудит для решения проблем ЖКХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение тарифов не поможет решить проблемы ЖКХ, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, на фоне СВО и ускорения инфляции россияне оказались в тяжелой экономической ситуации. Эксперт предложил провести аудит или создать отдельное министерство, которое бы работало над решением данных проблем.

В этой сфере всегда была большая коррупционная составляющая. Было бы лучше, если б власти боролись с этой проблемой. Увеличить тарифы — это самое простое. На фоне СВО и ускорения инфляции у людей и так с финансами дела не очень хорошо идут. Кто-то взял кредиты по высоким процентным ставкам, например. Было время, когда у нас тарифы на ЖКХ росли прилично больше инфляции, однако это не спасло ситуацию. Я бы предложил провести аудит. При желании можно было бы даже создать отдельное министерство, которое бы работало над решением данных проблем, — рассказал Разуваев.

Ранее депутат Андрей Гурулев предложил решить проблему аварий в системе ЖКХ резким повышением тарифов. По его словам, в Забайкалье тарифы не росли пять лет и их надо поднять минимум на 15%.

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» заявил, что до июля 2024 года не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ. Глава государства добавил, что благодаря переносу индексации появились средства для развития системы ЖКХ в регионах.