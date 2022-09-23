В Госдуме призвали освободить от частичной мобилизации ряд регионов Депутат Бессараб: необходимо освободить от мобилизации регионы с большим числом добровольцев

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Необходимо отменить частичную мобилизацию для ряда регионов России, в частности в тех, где насчитывается значительное число добровольцев, считает член комитета Государственной думы по делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает «Подъем». Она также назвала грамотным решение главы Чечни Рамзана Кадырова освободить от призыва республику из-за перевыполненного плана. Депутат призвала распространить эту практику и на другие регионы

Нельзя забрать все население. Если его лучшие сыны уже ушли на фронт, то это вполне грамотное и очень взвешенное решение, — сказала Бессараб.

23 сентября Кадыров заявил о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Об этом политик заявил на совещании, посвященному призыву жителей ЧР на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиров Путиным. Также, по словам Кадырова, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые могут при необходимости пополнить ряды защитников Отечества. Политик призвал всех россиян иметь четкую гражданскую позицию и «не быть наивными» в интерпретации планов Запада.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в общей сложности в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Мобилизации подлежат лица, ранее служившие в рядах ВС, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.