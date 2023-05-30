В Госдуме призвали наказать чиновников из-за нападения собак в Астрахани Депутат Госдумы Бурматов призвал наказать чиновников из-за нападения собак в Астрахани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал наказать чиновников из-за нападения собак в Астрахани. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что в регионе сложилась тяжелая ситуация из-за расхищения средств, выделенных на урегулирование проблемы бездомных животных.

Очень тяжелая ситуация там, и определена она тем, что все деньги, которые были выделены на регулирование безнадзорных животных, были украдены, а это 28 миллионов. Для общего понимания скажу, что на такую сумму можно построить очень хороший, классный приют, — сказал Бурматов.

По его словам, из-за нецелевого расходования средств наступила катастрофическая ситуация, поэтому сейчас Госдума осуществляет парламентский контроль за расследованием уголовного дела.

Я считаю, что чиновники должны быть привлечены к уголовной ответственности, потому что это нападение в Астрахани далеко не первое, не второе, их очень много. Это не только нецелевое расходование средств и мошенничество, но и преступная халатность, так как под угрозу поставлены жизни и здоровье граждан, там нужны экстренные мероприятия, привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, которые допустили, что выделенные средства были разворованы, что в текущей ситуации вообще недопустимо. Люди пострадали из-за халатности и вот такой вот «работы», — возмутился парламентарий.

Бездомные собаки напали на детей в ЖК «Лазурный». Девочкам удалось отбиться от животных, однако одну из них все же укусили за руку. Жительница ЖК «Лазурный» рассказала NEWS.ru, что собаки бегают большими стаями по городу и передушили всех кошек, а инцидент с нападением на людей уже не первый, и подобное происходит постоянно.