«Обглодали людей»: очевидец о нападении бездомных собак рядом с элитным ЖК Жительница Астрахани сообщила о частых нападениях бездомных собак в Ленинском районе

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Жительница Астрахани Ханна Панченко рассказала NEWS.ru, что нападения бездомных собак довольно часто случаются в Ленинском районе города. Ранее одна из горожанок написала в соцсетях, что ее дочь близ элитного ЖК «Лазурный» покусали две собаки.

Люди покупают перцовые баллончики и шокеры, чтобы хоть как-то защититься от них. Собаки бегают большими стаями по городу, передушили всех кошек, не говоря уже о недавних случаях, когда собаки нападали стаями и обглодали людей, — рассказала жительница Астрахани.

Издание «Арбуз Today» опубликовало скрины с видеозаписи, на которых показано, как бродячие собаки на улице Латышева напали на двух девочек, которые шли возле домов с коляской для кукол. Животные подбежали к ним сзади и сбоку, испуганные дети принялись бежать, но два пса все же успели укусить одну из девочек. В комментариях к посту с видео в соцсетях одна из астраханок написала, что конкретно эти собаки уже не раз нападали на нее и ее коллег на той же самой улице.

Ранее в Свердловской области бродячие собаки напали на дачницу, которую госпитализировали с обильной потерей крови. Другая дачница рассказала, что свора бездомных псов не дает покоя местным жителям еще с минувшей зимы.