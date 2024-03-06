В Госдуме призвали лишить Эйдельман звания Заслуженный учитель России Депутат Шеремет: Эйдельман опорочила звание Заслуженный учитель России

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Тамара Эйдельман

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал лишить историка Тамару Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) звания заслуженного учителя России, поскольку она порочит и дискредитирует это звание, уважаемое в российском обществе. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что, как правило, человек с таким званием обладает набором компетенций и является высокоморальным примером.

Чему может научить важному и полезному такой человек? Считаю, что Эйдельман опорочила и дискредитирует столь высокое звание уважаемое в нашем обществе и должна быть его лишена, — считает парламентарий.

Ранее экс-советника посольства РФ во Франции Игоря Кондрацкого приговорили к лишению свободы на 18 лет по статье о госизмене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо этого, он лишен звания полковника запаса, присужденного ему ранее. Подробности дела не разглашаются, поскольку уголовные дела о госизмене засекречены.

В феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. В настоящее время экс-преподаватель находится за пределами РФ.